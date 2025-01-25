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Терещенко — об игре «Тампы»: потеря Сергачёва серьёзно ощущается

Терещенко — об игре «Тампы»: потеря Сергачёва серьёзно ощущается
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил шансы «Тампа-Бэй Лайтнинг» завоевать Кубок Стэнли в нынешнем сезоне НХЛ, заявив, что клубу не хватает российского игрока обороны Михаила Сергачёва, который перешёл в «Юту».

«Тампа» за последние несколько лет дважды выиграла Кубок Стэнли, но в этом году будет очень сложно. Каждый клуб борется за трофей, хочет одержать верх. Считаю, потеря Сергачёва достаточно серьёзно ощущается. Есть другие ребята, которые пришли на замену, но Михаила тяжело заменить. Кроме того, многое будет зависеть от Василевского, от его игры и спасений», — приводит слова Терещенко «Советский спорт».

«Тампа» с 55 очками занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции.

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