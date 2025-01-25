Нападающий «Салавата Юлаева» Ливо: я даже половины Овечкина не стою

Нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо прокомментировал возможность побития рекорда Сергея Мозякина по голам в регулярках КХЛ и сравнил себя с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

— Желаю вам побить рекорд Сергея Мозякина по голам в регулярном чемпионате за один сезон. Вы знаете, сколько вам ещё осталось?

— Да, Мозякин забил 48 голов, я это знаю.

— Обгоните его — станете как Овечкин, который побил рекорд Гретцки.

— Хорошая шутка! Я даже половины Овечкина не стою (смеётся), — приводит слова Ливо «Матч ТВ».

Отметим, что сейчас у Ливо в активе 37 шайб. Рекорд Мозякина в сезоне-2016/2017 — 48 голов.