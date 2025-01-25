Зайцев — о столкновении Шалунова с Никишиным: человек подпрыгнул и ударил в челюсть

Защитник СКА Никита Зайцев высказался о моменте с травмой защитника армейского клуба Александра Никишина после столкновения с форвардом «Локомотива» Максимом Шалуновым.

— Считаю, что это был чистый удар в голову. Что тут ещё обсуждать? На повторах было видно — человек подпрыгнул и ударил его в челюсть. С Педаном то же самое в конце игры.

— Не обсуждали с Никишиным эту тему? В каком он состоянии?

— У него сотрясение мозга, не очень хорошо себя чувствует, как и бывает во время сотрясений, — приводит слова Зайцева «ВсеПроСпорт».

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