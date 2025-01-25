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«Куньлунь» прервал серию из трёх поражений, обыграв в гостях «Витязь»

«Куньлунь» прервал серию из трёх поражений, обыграв в гостях «Витязь»
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В Балашихе завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Витязь» потерпел поражение от «Куньлунь Ред Стар» со счётом 1:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2025, суббота. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Воробьёв (Педан) – 06:01 (5x5)     1:1 Дрозг (О'Реган, Кленденинг) – 11:17 (5x4)     1:2 Кленденинг (Юрчо, Граовац) – 56:26 (5x5)    

Шайбами в составе победителей отметились Ян Дрозг и Адам Кленденинг, который также отметился результативной передачей. У хозяев единственный гол на счету Ивана Воробьёва.

Отметим, что решающую шайбу «драконы» забросили менее чем за четыре минуты до окончания третьего периода.

Китайский клуб прервал серию из трёх неудач, набрал 46 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Подмосковный коллектив остался с 43 очками и идёт строчкой ниже.

Турнирная таблица КХЛ
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