«Куньлунь» прервал серию из трёх поражений, обыграв в гостях «Витязь»

В Балашихе завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Витязь» потерпел поражение от «Куньлунь Ред Стар» со счётом 1:2.

Шайбами в составе победителей отметились Ян Дрозг и Адам Кленденинг, который также отметился результативной передачей. У хозяев единственный гол на счету Ивана Воробьёва.

Отметим, что решающую шайбу «драконы» забросили менее чем за четыре минуты до окончания третьего периода.

Китайский клуб прервал серию из трёх неудач, набрал 46 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции. Подмосковный коллектив остался с 43 очками и идёт строчкой ниже.