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Дубль Пашина помог «Спартаку» отыграться с 0:2 и впервые в сезоне победить «Локомотив»

Дубль Пашина помог «Спартаку» отыграться с 0:2 и впервые в сезоне победить «Локомотив»
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В Москве на арене «Мегаспорт» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором столичный «Спартак» нанёс поражение ярославскому «Локомотиву» со счётом 4:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2025, суббота. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Фрейз (Кирьянов, Паник) – 04:23 (5x5)     0:2 Кирьянов (Фрейз) – 16:36 (5x5)     1:2 Пашин (Галимов) – 28:38 (5x5)     2:2 Пашин (Голдобин, Морозов) – 35:33 (5x5)     3:2 Галимов (Рубцов, Пашин) – 49:44 (5x5)     4:2 Миронов (Филин, Рубцов) – 57:57 (5x4)    

Дублем в составе красно-белых отметился нападающий Александр Пашин, который также записал на свой счёт результативную передачу. Ещё по шайбе у москвичей забросили Ансель Галимов и Андрей Миронов. В составе ярославской команды авторами заброшенных шайб стали Байрон Фрейз и Никита Кирьянов.

Примечательно, что по ходу встречи гости вели 2:0, однако не сумели сберечь преимущество.

Таким образом, «Спартак» впервые в нынешнем сезоне обыграл «Локомотив», набрал 62 очка и вышел на второе место в турнирной таблице Западной конференции. Железнодорожники потерпели вторую неудачу кряду, однако продолжают лидировать на Западе с 78 очками.

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