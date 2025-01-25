Дубль Пашина помог «Спартаку» отыграться с 0:2 и впервые в сезоне победить «Локомотив»

В Москве на арене «Мегаспорт» завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором столичный «Спартак» нанёс поражение ярославскому «Локомотиву» со счётом 4:2.
Дублем в составе красно-белых отметился нападающий Александр Пашин, который также записал на свой счёт результативную передачу. Ещё по шайбе у москвичей забросили Ансель Галимов и Андрей Миронов. В составе ярославской команды авторами заброшенных шайб стали Байрон Фрейз и Никита Кирьянов.
Примечательно, что по ходу встречи гости вели 2:0, однако не сумели сберечь преимущество.
Таким образом, «Спартак» впервые в нынешнем сезоне обыграл «Локомотив», набрал 62 очка и вышел на второе место в турнирной таблице Западной конференции. Железнодорожники потерпели вторую неудачу кряду, однако продолжают лидировать на Западе с 78 очками.