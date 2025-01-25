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Судьи со второго раза удалили игрока «Адмирала» после негодования арены «Трактора»

Судьи со второго раза удалили игрока «Адмирала» после негодования арены «Трактора»
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Сегодня, 25 января, в Челябинске проходит очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Трактор» принимает на своём льду «Адмирал». После второго периода счёт 2:0 в пользу гостей.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2025, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Перерыв
2 : 2
Адмирал
Владивосток
0:1 Степанов (Солянников, Завгородний) – 16:36 (5x5)     0:2 Шестаков (Старков, Грман) – 33:48 (5x5)     1:2 Робинсон – 40:17 (5x4)     2:2 Ткачёв (Кэмпфер, Дер-Аргучинцев) – 49:59 (5x4)    

В конце второго периода нападающий гостей Егор Петухов попал по маске голкипера «Трактора» Зака Фукале. Судьи после видеопросмотра не увидели нарушения, решив, что по лицу Фукале попал игрок челябинского клуба. После этого на кубе арены показали эпизод, в котором было видно нарушение правил. Болельщики на трибунах начали громко выражать негодование, и судьи повторно отправились смотреть эпизод, после чего выписали форварду «Адмирала» две минуты за игру высоко поднятой клюшкой.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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