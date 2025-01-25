«Трактор» по буллитам обыграл «Адмирал» в матче КХЛ
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В Челябинске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Трактор» нанёс поражение «Адмиралу» из Владивостока (3:2 Б).
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2025, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Б
Адмирал
Владивосток
0:1 Степанов (Солянников, Завгородний) – 16:36 (5x5) 0:2 Шестаков (Старков, Грман) – 33:48 (5x5) 1:2 Робинсон – 40:17 (5x4) 2:2 Ткачёв (Кэмпфер, Дер-Аргучинцев) – 49:59 (5x4) 3:2 Дэй – 65:00
В составе хозяев шайбами отметились Чарльз Робинсон и Владимир Ткачёв. У дальневосточников авторами голов стали Егор Степанов и Аркадий Шестаков.
В буллитной серии всё решил один точный бросок, который исполнил американский защитник уральцев Логан Дэй.
Примечательно, что по ходу встречи гости вели 2:0, однако не смогли удержать преимущество.
«Трактор» набрал 69 очков после 51 игры и продолжает лидировать в Восточной конференции. «Адмирал» идёт на седьмой строчке Востока, набрав 51 очко после 49 матчей.
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