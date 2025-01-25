Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
СКА — «Салават Юлаев». Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
16:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Трактор» по буллитам обыграл «Адмирал» в матче КХЛ

«Трактор» по буллитам обыграл «Адмирал» в матче КХЛ
Комментарии

В Челябинске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Трактор» нанёс поражение «Адмиралу» из Владивостока (3:2 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2025, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Б
Адмирал
Владивосток
0:1 Степанов (Солянников, Завгородний) – 16:36 (5x5)     0:2 Шестаков (Старков, Грман) – 33:48 (5x5)     1:2 Робинсон – 40:17 (5x4)     2:2 Ткачёв (Кэмпфер, Дер-Аргучинцев) – 49:59 (5x4)     3:2 Дэй – 65:00    

В составе хозяев шайбами отметились Чарльз Робинсон и Владимир Ткачёв. У дальневосточников авторами голов стали Егор Степанов и Аркадий Шестаков.

В буллитной серии всё решил один точный бросок, который исполнил американский защитник уральцев Логан Дэй.

Примечательно, что по ходу встречи гости вели 2:0, однако не смогли удержать преимущество.

«Трактор» набрал 69 очков после 51 игры и продолжает лидировать в Восточной конференции. «Адмирал» идёт на седьмой строчке Востока, набрав 51 очко после 49 матчей.

Турнирная таблица КХЛ
Календарь КХЛ
Материалы по теме
Видео
Судьи со второго раза удалили игрока «Адмирала» после негодования арены «Трактора»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android