«Трактор» по буллитам обыграл «Адмирал» в матче КХЛ

В Челябинске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Трактор» нанёс поражение «Адмиралу» из Владивостока (3:2 Б).

В составе хозяев шайбами отметились Чарльз Робинсон и Владимир Ткачёв. У дальневосточников авторами голов стали Егор Степанов и Аркадий Шестаков.

В буллитной серии всё решил один точный бросок, который исполнил американский защитник уральцев Логан Дэй.

Примечательно, что по ходу встречи гости вели 2:0, однако не смогли удержать преимущество.

«Трактор» набрал 69 очков после 51 игры и продолжает лидировать в Восточной конференции. «Адмирал» идёт на седьмой строчке Востока, набрав 51 очко после 49 матчей.