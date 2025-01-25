СКА — «Салават Юлаев»: составы команд на матч КХЛ-2024/2025

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Сегодня, 25 января, в Санкт-Петербурге пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местный СКА примет уфимский «Салават Юлаев». Встреча на стадионе «СКА Арена» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Состав СКА:

Фото: ХК СКА

Состав «Салавата Юлаева»:

Фото: ХК «Салават Юлаев»

На данный момент команда Романа Ротенберга занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции с 57 очками. В последнем матче СКА уступил дома московскому «Динамо» со счётом 3:5, ведя по ходу встречи 3:0.

Уфимцы идут на третьей строчке Востока с 64 очками. В последнем матче команда Виктора Козлова сокрушила на выезде «Сочи» со счётом 8:1.

К этому моменту в нынешнем сезоне команды успели сыграть между собой одну встречу, которая прошла 2 ноября в Уфе и завершилась победой хозяев со счётом 4:2.