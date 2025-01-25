«Торпедо» — «Динамо» Москва: составы команд на матч КХЛ-2024/2025

Сегодня, 25 января, в Нижнем Новгороде пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), в котором местное «Торпедо» примет московское «Динамо». Встреча на арене «Нагорный» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Состав «Торпедо»:

Фото: ХК «Торпедо»

Состав «Динамо» Москва:

Фото: ХК «Динамо» Москва

На данный момент нижегородский коллектив располагается на восьмом месте в турнирной таблице Западной конференции с 52 очками, имея победную серию из трёх матчей. Москвичи идут на пятой строчке, набрав 61 очко и выиграв шесть из семи последних встреч.

В нынешнем сезоне КХЛ команды уже успели встретиться дважды, обменявшись гостевыми победами в серии послематчевых буллитов.