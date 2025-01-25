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«Амур» в овертайме добился выездной победы над «Металлургом»

«Амур» в овертайме добился выездной победы над «Металлургом»
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В Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Металлург» потерпел поражение от хабаровского «Амура» (2:3 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2025, суббота. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
2 : 3
ОТ
Амур
Хабаровск
0:1 Талалуев (Гиздатуллин, Ли) – 32:43 (5x4)     1:1 Коробкин (Камалов, Джонсон) – 39:54 (5x5)     1:2 Гальченюк – 48:01 (5x4)     2:2 Джозефс (Пресс, Канцеров) – 57:21 (6x4)     2:3 Бродхёрст (Гальченюк, Гуркин) – 63:49 (3x3)    

По ходу встречи дальневосточники дважды вели в счёте благодаря шайбам Ильи Талалуева и Алекса Гальченюка, а в овертайме победу «тиграм» принёс точный бросок американского нападающего Алекса Бродхёрста. В составе хозяев голы забили форварды Егор Коробкин и Трой Джозефс.

Отметим, что три из пяти шайб в этой встрече были заброшены при реализации лишнего.

Хабаровчане набрали 29 очков и занимают 11 место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» проиграл третий матч из последних четырёх и идёт пятым на Востоке с 62 очками.

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Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

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