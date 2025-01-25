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«Амур» в овертайме добился выездной победы над «Металлургом»

В Магнитогорске завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный «Металлург» потерпел поражение от хабаровского «Амура» (2:3 ОТ).

По ходу встречи дальневосточники дважды вели в счёте благодаря шайбам Ильи Талалуева и Алекса Гальченюка, а в овертайме победу «тиграм» принёс точный бросок американского нападающего Алекса Бродхёрста. В составе хозяев голы забили форварды Егор Коробкин и Трой Джозефс.

Отметим, что три из пяти шайб в этой встрече были заброшены при реализации лишнего.

Хабаровчане набрали 29 очков и занимают 11 место в турнирной таблице Восточной конференции. «Металлург» проиграл третий матч из последних четырёх и идёт пятым на Востоке с 62 очками.

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