«Все хотят попасть в тик-ток». Никитин — о моменте Паника с броском из-под ноги

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин объяснил, почему его команда не смогла довести до победы сегодняшний матч регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (2:4), в котором железнодорожники вели по ходу встречи 2:0. Специалист обратил внимание на один из моментов встречи, в котором его нападающий Рихард Паник при счёте 2:2 выполнил бросок из-под ноги.

«Это общая пена, которая в команде есть. Многие хотят стать заметными, героями. Успех команды не будоражит, всем хочется попасть в тик-ток», — сказал Никитин на пресс-конференции.

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Отметим, что это поражение стало первым в нынешнем сезоне для ярославцев в матчах с красно-белыми.

Железнодорожники потерпели вторую неудачу кряду, однако продолжают лидировать в Западной конференции с 78 очками. В следующем матче команда Игоря Никитина сыграет 27 января дома с московским «Динамо».