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Галимов бурно праздновал шайбу, за «Спартак» болел гладиатор с игрушкой. Яркие фото

Галимов бурно праздновал шайбу, за «Спартак» болел гладиатор с игрушкой. Яркие фото
«Спартак» обыграл «Локомотив»
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25 января в Москве на льду дворца спорта «Мегаспорт» состоялся матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором «Спартак» принимал ярославский «Локомотив». Игра завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

Дублем в составе красно-белых отметился нападающий Александр Пашин, который также записал на свой счёт результативную передачу. Ещё по шайбе у москвичей забросили Ансель Галимов и Андрей Миронов. В составе ярославской команды отличились Байрон Фрейз и Никита Кирьянов.

Лучшие фото с матча «Спартак» — «Локомотив» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.

«Спартак» впервые в текущем сезоне обыграл «Локомотив» и вышел на второе место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 62 очка. Ярославская команда лидирует с 78 очками.

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