«Мы в такой неге находимся». Никитин — о втором поражении «Локомотива» подряд

Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (2:4).

«Спартак» с победой, заслужили. Мы, скажем так, немножко находимся в такой неге, игра складывается вроде неплохо, чувство опасности теряется. Нас вторую игру вводят в тонус. Всё нормально», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Отметим, что это поражение стало первым в нынешнем сезоне для ярославцев в матчах с красно-белыми.

Железнодорожники потерпели вторую неудачу кряду, однако продолжают лидировать в Западной конференции с 78 очками. В следующем матче команда Игоря Никитина сыграет 27 января дома с московским «Динамо».