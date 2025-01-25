«Мы в такой неге находимся». Никитин — о втором поражении «Локомотива» подряд
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Главный тренер ярославского «Локомотива» Игорь Никитин прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (2:4).
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2025, суббота. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Фрейз (Кирьянов, Паник) – 04:23 (5x5) 0:2 Кирьянов (Фрейз) – 16:36 (5x5) 1:2 Пашин (Галимов) – 28:38 (5x5) 2:2 Пашин (Голдобин, Морозов) – 35:33 (5x5) 3:2 Галимов (Рубцов, Пашин) – 49:44 (5x5) 4:2 Миронов (Филин, Рубцов) – 57:57 (5x4)
«Спартак» с победой, заслужили. Мы, скажем так, немножко находимся в такой неге, игра складывается вроде неплохо, чувство опасности теряется. Нас вторую игру вводят в тонус. Всё нормально», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Отметим, что это поражение стало первым в нынешнем сезоне для ярославцев в матчах с красно-белыми.
Железнодорожники потерпели вторую неудачу кряду, однако продолжают лидировать в Западной конференции с 78 очками. В следующем матче команда Игоря Никитина сыграет 27 января дома с московским «Динамо».
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