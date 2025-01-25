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Игорь Никитин оценил игру вратаря Мельничука, пропустившего восемь шайб за два матча

Игорь Никитин оценил игру вратаря Мельничука, пропустившего восемь шайб за два матча
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Главный тренер «Локомотива» Игорь Никитин после поражения его команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ со «Спартаком» (2:4) высказался об игре своего голкипера Алексея Мельничука, пропустившего восемь шайб за два последних матча.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2025, суббота. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Фрейз (Кирьянов, Паник) – 04:23 (5x5)     0:2 Кирьянов (Фрейз) – 16:36 (5x5)     1:2 Пашин (Галимов) – 28:38 (5x5)     2:2 Пашин (Голдобин, Морозов) – 35:33 (5x5)     3:2 Галимов (Рубцов, Пашин) – 49:44 (5x5)     4:2 Миронов (Филин, Рубцов) – 57:57 (5x4)    

«Самое простое – его обвинять. Кто давно в хоккее давно, тот понимает, что проблема не во вратаре. Команда должна помогать вратарю. Не нужно ловить за него шайбы, но нужно не создавать ситуации, когда необходимо выручать. Когда почувствует Мельничук игру, он будет выручать, я уверен в этом на 100%. Говорить можно многое, но на деле доходит быстрее. Две игры нас взбодрили.

Третий период? Необратимых процессов не бывает. Понятно, что наша задача – донести до игроков. Игрок не всегда хочет слышать, он просто слушает. Нужно слушать даже не меня, а своё сердце. Помощь товарищу идёт от сердца», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

В нынешнем сезоне КХЛ 26-летний Мельничук провёл 16 матчей за ярославцев, в которых отражал 91,6% бросков в среднем за игру при коэффициенте надёжности 1,79 и двух шат-аутах.

Железнодорожники потерпели вторую неудачу кряду, однако продолжают лидировать в Западной конференции с 78 очками.

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