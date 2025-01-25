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Тренер «Спартака» Жамнов: не так часто выигрываем у «Локомотива», нужно это ломать

Тренер «Спартака» Жамнов: не так часто выигрываем у «Локомотива», нужно это ломать
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Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (4:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2025, суббота. 14:00 МСК
Спартак
Москва
Окончен
4 : 2
Локомотив
Ярославль
0:1 Фрейз (Кирьянов, Паник) – 04:23 (5x5)     0:2 Кирьянов (Фрейз) – 16:36 (5x5)     1:2 Пашин (Галимов) – 28:38 (5x5)     2:2 Пашин (Голдобин, Морозов) – 35:33 (5x5)     3:2 Галимов (Рубцов, Пашин) – 49:44 (5x5)     4:2 Миронов (Филин, Рубцов) – 57:57 (5x4)    

«Настраивались на эту игру. Прекрасно понимали, с кем играли. Ребятам перед игрой говорили, что с этой командой нужно играть и работать. В первом периоде было слишком большое уважение к «Локомотиву». У нас ничего не получалось, были лишь отдельные моменты. После первого периода поговорили, ребята стали делать то, что просили. Для нас игра была важна, нужно было победить «Локомотив». Не так часто мы у них выигрываем, нужно это ломать.

Вратарь соперника? Мы разбирали, куда ему бросать. Сейчас это все делают. Но нужно было сыграть с этой командой правильно. Нужно было не отходить от плана на игру. Команда сыграла правильно последние 40 минут. Загидулин? Доволен его игрой. Он держал нас в игре, выручал. В первом периоде все сыграли не лучшим образом», — передаёт слова Жамнова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

«Спартак» впервые в нынешнем сезоне обыграл «Локомотив», набрал 62 очка и вышел на второе место в турнирной таблице Западной конференции.

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