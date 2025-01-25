«Не только дом горел, но ещё и пятая точка». Телегин — о волевой победе «Трактора»

Защитник «Трактора» Сергей Телегин прокомментировал волевую победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (3:2 Б).
«Выиграли, всё хорошо, сегодня почти всё получилось. Логану [Дэю] сегодня удалось забить буллит.
В третьем периоде вновь получилось выйти и перемолоть соперника. Соперник начинает откатываться, уставать, играть по счёту. У нас же «дом горит», а ещё и пятая точка. Нужно реализовывать.
Как оценю командную игру в атаке и какие ключевые моменты помогли создать в концовке преимущество над противником? Мы стали реализовывать моменты, Володя Ткачёв сегодня мог и восемь шайб забросить, Макс Шабанов тоже. Мы стараемся, но над реализацией нужно поработать», — сказал Телегин в интервью «Чемпионату».
Напомним, после двух периодов уральцы уступали со счётом 0:2.
«Трактор» набрал 69 очков после 51 игры и продолжает лидировать в Восточной конференции.
- 25 января 2025
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