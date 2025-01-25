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«Не только дом горел, но ещё и пятая точка». Телегин — о волевой победе «Трактора»

«Не только дом горел, но ещё и пятая точка». Телегин — о волевой победе «Трактора»
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Защитник «Трактора» Сергей Телегин прокомментировал волевую победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (3:2 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2025, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Б
Адмирал
Владивосток
0:1 Степанов (Солянников, Завгородний) – 16:36 (5x5)     0:2 Шестаков (Старков, Грман) – 33:48 (5x5)     1:2 Робинсон – 40:17 (5x4)     2:2 Ткачёв (Кэмпфер, Дер-Аргучинцев) – 49:59 (5x4)     3:2 Дэй – 65:00    

«Выиграли, всё хорошо, сегодня почти всё получилось. Логану [Дэю] сегодня удалось забить буллит.

В третьем периоде вновь получилось выйти и перемолоть соперника. Соперник начинает откатываться, уставать, играть по счёту. У нас же «дом горит», а ещё и пятая точка. Нужно реализовывать.

Как оценю командную игру в атаке и какие ключевые моменты помогли создать в концовке преимущество над противником? Мы стали реализовывать моменты, Володя Ткачёв сегодня мог и восемь шайб забросить, Макс Шабанов тоже. Мы стараемся, но над реализацией нужно поработать», — сказал Телегин в интервью «Чемпионату».

Напомним, после двух периодов уральцы уступали со счётом 0:2.

«Трактор» набрал 69 очков после 51 игры и продолжает лидировать в Восточной конференции.

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