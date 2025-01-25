«Я просто спросил его, хорошо ли он их бросает». Гру — о решении выпустить Дэя на буллиты

Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (3:2 Б).

«Сегодня мы сделали много хорошего, в том числе создали много моментов. Но, как и в матче с «Сибирью», вратарь соперника хорошо себя проявил, голкипер «Адмирала» показал прекрасную игру. Мне понравилось, что мы не сдались, не перестали стараться, сохранили холодный ум и продолжили играть в наш хоккей, что в итоге вознаградилось. Хочу поздравить всех игроков с победой.

Как мотивировали команду перед третьим периодом? Дело не в какой-то мотивации. Сезон длинный. Все в нашем коллективе понимают, когда всё идёт хорошо в матче, а когда есть пространство, чтобы прибавить. Так случилось и сегодня. Нельзя не отметить, что ребята забили два очень важных гола: первый, в большинстве, позволил нам продолжать стараться нагонять соперника в счёте, а гол Ткачёва – результат двух минут упорной работы у ворот. Здесь сами ребята осознавали и понимали, что нужно работать до конца. Хоккей идёт три периода по 20 минут, а иногда и больше.

Как решились выпустить Логана Дэя на буллиты? Я просто спросил его, хорош ли он на буллитах. Он сказал, что да, пошёл и забил. Сказал, что будет стараться забросить шайбу в «домик», что и сделал, молодец! Это очень важный гол!» — приводит слова Гру официальный сайт «Трактора».

Челябинский коллектив набрал 69 очков после 51 игры и продолжает лидировать в Восточной конференции. В ближайшей игре 28 января уральцы сыграют в гостях с «Куньлунь Ред Стар».