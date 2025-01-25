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«Я просто спросил его, хорошо ли он их бросает». Гру — о решении выпустить Дэя на буллиты

«Я просто спросил его, хорошо ли он их бросает». Гру — о решении выпустить Дэя на буллиты
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Главный тренер «Трактора» Бенуа Гру прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Адмиралом» (3:2 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2025, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Б
Адмирал
Владивосток
0:1 Степанов (Солянников, Завгородний) – 16:36 (5x5)     0:2 Шестаков (Старков, Грман) – 33:48 (5x5)     1:2 Робинсон – 40:17 (5x4)     2:2 Ткачёв (Кэмпфер, Дер-Аргучинцев) – 49:59 (5x4)     3:2 Дэй – 65:00    

«Сегодня мы сделали много хорошего, в том числе создали много моментов. Но, как и в матче с «Сибирью», вратарь соперника хорошо себя проявил, голкипер «Адмирала» показал прекрасную игру. Мне понравилось, что мы не сдались, не перестали стараться, сохранили холодный ум и продолжили играть в наш хоккей, что в итоге вознаградилось. Хочу поздравить всех игроков с победой.

Как мотивировали команду перед третьим периодом? Дело не в какой-то мотивации. Сезон длинный. Все в нашем коллективе понимают, когда всё идёт хорошо в матче, а когда есть пространство, чтобы прибавить. Так случилось и сегодня. Нельзя не отметить, что ребята забили два очень важных гола: первый, в большинстве, позволил нам продолжать стараться нагонять соперника в счёте, а гол Ткачёва – результат двух минут упорной работы у ворот. Здесь сами ребята осознавали и понимали, что нужно работать до конца. Хоккей идёт три периода по 20 минут, а иногда и больше.

Как решились выпустить Логана Дэя на буллиты? Я просто спросил его, хорош ли он на буллитах. Он сказал, что да, пошёл и забил. Сказал, что будет стараться забросить шайбу в «домик», что и сделал, молодец! Это очень важный гол!» — приводит слова Гру официальный сайт «Трактора».

Челябинский коллектив набрал 69 очков после 51 игры и продолжает лидировать в Восточной конференции. В ближайшей игре 28 января уральцы сыграют в гостях с «Куньлунь Ред Стар».

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