Главный тренер «Адмирала» прокомментировал упущенную победу над «Трактором» в матче КХЛ

Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (2:3 Б).

«Я доволен игрой команды, самоотдачей, самоотверженностью. Немного удаления подвели, дисциплина. В целом ребята играли хорошо, сражались», — приводит слова Тамбиева официальный сайт «Трактора».

Напомним, после двух периодов дальневосточники вели со счётом 2:0, однако не смогли удержать преимущество, дважды пропустив в меньшинстве в заключительной двадцатиминутке.

«Адмирал» идёт на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко после 49 матчей. В следующем матче команда из Владивостока 27 января сыграет в Омске с «Авангардом».