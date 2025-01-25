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Главный тренер «Адмирала» прокомментировал упущенную победу над «Трактором» в матче КХЛ

Главный тренер «Адмирала» прокомментировал упущенную победу над «Трактором» в матче КХЛ
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Главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем выездном матче регулярного чемпионата КХЛ с «Трактором» (2:3 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2025, суббота. 14:00 МСК
Трактор
Челябинск
Окончен
3 : 2
Б
Адмирал
Владивосток
0:1 Степанов (Солянников, Завгородний) – 16:36 (5x5)     0:2 Шестаков (Старков, Грман) – 33:48 (5x5)     1:2 Робинсон – 40:17 (5x4)     2:2 Ткачёв (Кэмпфер, Дер-Аргучинцев) – 49:59 (5x4)     3:2 Дэй – 65:00    

«Я доволен игрой команды, самоотдачей, самоотверженностью. Немного удаления подвели, дисциплина. В целом ребята играли хорошо, сражались», — приводит слова Тамбиева официальный сайт «Трактора».

Напомним, после двух периодов дальневосточники вели со счётом 2:0, однако не смогли удержать преимущество, дважды пропустив в меньшинстве в заключительной двадцатиминутке.

«Адмирал» идёт на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 51 очко после 49 матчей. В следующем матче команда из Владивостока 27 января сыграет в Омске с «Авангардом».

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