Кравец: очень рад, что у «Куньлуня» есть Рыбар, это наш вратарь на 200%!

Главный тренер «Куньлунь Ред Стар» Михаил Кравец прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (2:1).

«Мы знали, что будет битва. Команды рядом в турнирной таблице. Обе команды бьются за плей-офф. Знали, что «Витязь» очень хорошо играет первый период – один из лидеров первого периода. Настраивали. Готовились. Но, к сожалению, всё равно в первом периоде были моменты, которые мы не доработали. А вот второй и третий периоды, считаю, очень достойно отыграли по всем моментам. Создали достаточно моментов, можно было забить.

Огромную роль, конечно, сегодня сыграл вратарь [Патрик Рыбар], который нас держал в игре. Ну и дисциплина третьего периода: игра в обороне, правильные действия. И очень хороший гол в конце: два игрока закрыли вратаря соперника, защитник довёл шайбу до ворот. И, естественно, такая хорошая трудовая победа. Поздравляю всех болельщиков с победой. Ну и, конечно, всю команду.

Обращали ли внимание на то, что у соперника провальная статистика по игре в третьем периоде? Конечно, мы посмотрели все три периода – как они играют. Естественно, про третий период тоже знали. Я не стал ребятам говорить об этом, потому что иногда это расслабляет. Но оказалось, что на этот раз статистика опять оказалась права. А у нас, наоборот, очень хороший третий период.

Можно ли подвести какие-то итоги, как Рыбар вошёл в команду? Тьфу-тьфу-тьфу. Я очень рад, что у нас есть этот вратарь. На 200% это наш вратарь!» — приводит слова Кравца официальный сайт «Витязя».

Китайский клуб прервал серию из трёх неудач, набрал 46 очков и занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции.