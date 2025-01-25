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СКА — Салават Юлаев, результат матча 25 января 2025, счёт 3:2, КХЛ 2024-2025

Очередной гол Джоша Ливо не помог «Салавату» обыграть СКА в выездном матче КХЛ
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В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный СКА нанёс поражение уфимскому «Салавату Юлаеву» со счётом 3:2.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Бардаков (Зыков, Юдин) – 20:34 (5x5)     1:1 Ливо (Тодд) – 24:50 (5x5)     2:1 Карпухин (Зыков, Грицюк) – 29:00 (5x5)     3:1 Грицюк (Бардаков, Зыков) – 33:49 (5x5)     3:2 Ремпал (Хмелевски, Уилсон) – 59:54 (6x5)    

В составе победителей шайбами отметились Захар Бардаков, Илья Карпухин и Арсений Грицюк. У гостей голы забили Джош Ливо и Шелдон Ремпал.

Команда Романа Ротенберга набрала 59 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче СКА 28 января примет дома «Витязь».

Уфимцы остались с 64 очками и идут третьими на Востоке. В ближайшей встрече «Салават Юлаев» 27 января в Казани сыграет в «Зелёном дерби» с «Ак Барсом».

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