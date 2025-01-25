Очередной гол Джоша Ливо не помог «Салавату» обыграть СКА в выездном матче КХЛ

В Санкт-Петербурге завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местный СКА нанёс поражение уфимскому «Салавату Юлаеву» со счётом 3:2.

В составе победителей шайбами отметились Захар Бардаков, Илья Карпухин и Арсений Грицюк. У гостей голы забили Джош Ливо и Шелдон Ремпал.

Команда Романа Ротенберга набрала 59 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче СКА 28 января примет дома «Витязь».

Уфимцы остались с 64 очками и идут третьими на Востоке. В ближайшей встрече «Салават Юлаев» 27 января в Казани сыграет в «Зелёном дерби» с «Ак Барсом».