Московское «Динамо» выиграло седьмой матч из последних восьми, победив в гостях «Торпедо»
Поделиться
В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местное «Торпедо» потерпело поражение от московского «Динамо» со счётом 1:4.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Пакетт (Комтуа, Адамчук) – 37:38 (5x5) 1:1 Филлипс (Фирстов, Летунов) – 43:15 (5x5) 1:2 Сикура (Рашевский, Пыленков) – 45:45 (5x5) 1:3 Сергеев (Швец-Роговой) – 52:15 (4x5) 1:4 Сикура (Ожиганов, Уил) – 53:47 (5x5)
В составе победителей дублем отметился Дилан Сикура. Ещё по шайбе забросили Седрик Пакетт и Артём Сергеев. У нижегородцев единственный гол на счету Маркуса Филлипса.
Москвичи выиграли седьмой матч из последних восьми, набрали 63 очка и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей встрече 27 января бело-голубые будут гостить в Ярославле у «Локомотива».
«Торпедо» не смогло продлить трёхматчевую серию побед, осталось с 52 очками и идёт восьмым на Западе. В ближайшей игре 28 января нижегородцы встретятся на выезде с «Сочи».
Комментарии
- 25 января 2025
-
19:22
-
19:12
-
18:50
-
18:39
-
18:29
-
18:13
-
17:59
-
17:42
-
17:28
-
17:19
-
17:11
-
16:59
-
16:52
-
16:42
-
16:27
-
16:14
-
16:11
-
15:52
-
15:37
-
15:18
-
15:00
-
14:42
-
14:32
-
14:15
-
14:00
-
13:46
-
13:30
-
13:10
-
12:48
-
12:30
-
12:08
-
11:47
-
11:23
-
11:05
-
11:00