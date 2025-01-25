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Торпедо — Динамо Москва, результат матча 25 января 2025, счёт 1:4, КХЛ 2024-2025

Московское «Динамо» выиграло седьмой матч из последних восьми, победив в гостях «Торпедо»
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В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местное «Торпедо» потерпело поражение от московского «Динамо» со счётом 1:4.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Пакетт (Комтуа, Адамчук) – 37:38 (5x5)     1:1 Филлипс (Фирстов, Летунов) – 43:15 (5x5)     1:2 Сикура (Рашевский, Пыленков) – 45:45 (5x5)     1:3 Сергеев (Швец-Роговой) – 52:15 (4x5)     1:4 Сикура (Ожиганов, Уил) – 53:47 (5x5)    

В составе победителей дублем отметился Дилан Сикура. Ещё по шайбе забросили Седрик Пакетт и Артём Сергеев. У нижегородцев единственный гол на счету Маркуса Филлипса.

Москвичи выиграли седьмой матч из последних восьми, набрали 63 очка и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей встрече 27 января бело-голубые будут гостить в Ярославле у «Локомотива».

«Торпедо» не смогло продлить трёхматчевую серию побед, осталось с 52 очками и идёт восьмым на Западе. В ближайшей игре 28 января нижегородцы встретятся на выезде с «Сочи».

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