Московское «Динамо» выиграло седьмой матч из последних восьми, победив в гостях «Торпедо»

В Нижнем Новгороде завершился матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором местное «Торпедо» потерпело поражение от московского «Динамо» со счётом 1:4.

В составе победителей дублем отметился Дилан Сикура. Ещё по шайбе забросили Седрик Пакетт и Артём Сергеев. У нижегородцев единственный гол на счету Маркуса Филлипса.

Москвичи выиграли седьмой матч из последних восьми, набрали 63 очка и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции. В следующей встрече 27 января бело-голубые будут гостить в Ярославле у «Локомотива».

«Торпедо» не смогло продлить трёхматчевую серию побед, осталось с 52 очками и идёт восьмым на Западе. В ближайшей игре 28 января нижегородцы встретятся на выезде с «Сочи».