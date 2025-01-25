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Главный тренер «Витязя» Десятков прокомментировал поражение от «Куньлуня» в матче КХЛ

Главный тренер «Витязя» Десятков прокомментировал поражение от «Куньлуня» в матче КХЛ
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Главный тренер «Витязя» Павел Десятков прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (1:2), отметив голкипера китайской команды Патрика Рыбара.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2025, суббота. 14:00 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
1 : 2
Куньлунь Ред Стар
Пекин
1:0 Воробьёв (Педан) – 06:01 (5x5)     1:1 Дрозг (О'Реган, Кленденинг) – 11:17 (5x4)     1:2 Кленденинг (Юрчо, Граовац) – 56:26 (5x5)    

«Я думаю, игра равная была. С обилием голевых моментов, как и со стороны соперника, так и с нашей. Может быть, в третьем периоде мы больше моментов создали. Грубо говоря, видно было, что игра будет до гола. То, что мы создали – не реализовали. А соперник получил минимальный шанс и им воспользовался. Не смогли переиграть вратаря соперника», – приводит слова Десяткова официальный сайт «Витязя».

Подмосковный коллектив остался с 43 очками и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В ближайшем матче «Витязь» 28 января сыграет на выезде со СКА.

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