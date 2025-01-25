Главный тренер «Витязя» Десятков прокомментировал поражение от «Куньлуня» в матче КХЛ

Главный тренер «Витязя» Павел Десятков прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Куньлунь Ред Стар» (1:2), отметив голкипера китайской команды Патрика Рыбара.

«Я думаю, игра равная была. С обилием голевых моментов, как и со стороны соперника, так и с нашей. Может быть, в третьем периоде мы больше моментов создали. Грубо говоря, видно было, что игра будет до гола. То, что мы создали – не реализовали. А соперник получил минимальный шанс и им воспользовался. Не смогли переиграть вратаря соперника», – приводит слова Десяткова официальный сайт «Витязя».

Подмосковный коллектив остался с 43 очками и занимает 10-е место в турнирной таблице Западной конференции. В ближайшем матче «Витязь» 28 января сыграет на выезде со СКА.