Кудашов: четыре игрока «Торпедо» стоят на их синей при 1:4. Про автобус что-то говорилось

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (4:1).

— Думаю, что была обоюдоострая игра с обилием моментов. Сохранили традицию – выиграли в гостях у «Торпедо». Надеюсь, что дома её нарушим.

— Что стало переломным моментом?

— Хорошо сработало меньшинство, хорошо сыграл вратарь. Забили голы. Здесь очень много вещей можно выделять. Но вы же понимаете, что «Торпедо» стало играть по-другому?

— В сравнении с чем?

— Ещё четыре игры назад они играли иначе. А сейчас играли уже совсем по-другому. Я не знаю, заметили вы это или нет, но они проигрывают 1:4, и у них четыре человека стоят на их синей линии.

— Видимо, это уже от игры «Динамо» зависело?

— Нет. 4:1 мы ведём. Им отыгрываться надо, а у них четыре человека стоят на своей синей. Не заметили? Вы посмотрите немного хоккей. Поменялась картинка, поменялся рисунок игры. Говорилось про автобус… А вы посмотрите внимательнее на свою команду.

— Когда вы строили 1-3-1…

— Ну, тогда был автобус, а сейчас не автобус (смеётся). Сейчас троллейбус, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Москвичи выиграли седьмой матч из последних восьми, набрали 63 очка и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции.