Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кудашов: четыре игрока «Торпедо» стоят на их синей при 1:4. Про автобус что-то говорилось

Кудашов: четыре игрока «Торпедо» стоят на их синей при 1:4. Про автобус что-то говорилось
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Торпедо» (4:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Пакетт (Комтуа, Адамчук) – 37:38 (5x5)     1:1 Филлипс (Фирстов, Летунов) – 43:15 (5x5)     1:2 Сикура (Рашевский, Пыленков) – 45:45 (5x5)     1:3 Сергеев (Швец-Роговой) – 52:15 (4x5)     1:4 Сикура (Ожиганов, Уил) – 53:47 (5x5)    

— Думаю, что была обоюдоострая игра с обилием моментов. Сохранили традицию – выиграли в гостях у «Торпедо». Надеюсь, что дома её нарушим.

— Что стало переломным моментом?
— Хорошо сработало меньшинство, хорошо сыграл вратарь. Забили голы. Здесь очень много вещей можно выделять. Но вы же понимаете, что «Торпедо» стало играть по-другому?

— В сравнении с чем?
— Ещё четыре игры назад они играли иначе. А сейчас играли уже совсем по-другому. Я не знаю, заметили вы это или нет, но они проигрывают 1:4, и у них четыре человека стоят на их синей линии.

— Видимо, это уже от игры «Динамо» зависело?
— Нет. 4:1 мы ведём. Им отыгрываться надо, а у них четыре человека стоят на своей синей. Не заметили? Вы посмотрите немного хоккей. Поменялась картинка, поменялся рисунок игры. Говорилось про автобус… А вы посмотрите внимательнее на свою команду.

— Когда вы строили 1-3-1…
— Ну, тогда был автобус, а сейчас не автобус (смеётся). Сейчас троллейбус, — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Москвичи выиграли седьмой матч из последних восьми, набрали 63 очка и занимают второе место в турнирной таблице Западной конференции.

Материалы по теме
Форвард московского «Динамо» Гусев: хочу всегда и на всех турнирах играть за сборную
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android