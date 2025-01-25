КХЛ вынесла наказание защитнику «Сибири» Ахиярову за неприличный жест фанатам «Ак Барса»

На защитника «Сибири» Тимура Ахиярова наложен денежный штраф за неприличный жест в адрес болельщиков «Ак Барса» после финальной сирены матча между командами, который прошёл 24 января в Казани и завершился победой сибиряков со счётом 1:0.

Как сообщает пресс-служба КХЛ, игрок получил наказание по п.1.32. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Использует любой непристойный, нецензурный или оскорбительный жест по отношению к судье или любому лицу).

Напомним, после сирены об окончании матча между игроками команд началась стычка. В ответ на негодование казанских фанатов в адрес «Сибири» Ахияров, намекая на счёт, показал им руками цифры 1 и 0, после чего сделал в их сторону неприличный жест.

В текущем сезоне 25-летний Ахияров провёл 36 матчей, в которых набрал 1 (1+0) очко.