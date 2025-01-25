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КХЛ вынесла наказание защитнику «Сибири» Ахиярову за неприличный жест фанатам «Ак Барса»

КХЛ вынесла наказание защитнику «Сибири» Ахиярову за неприличный жест фанатам «Ак Барса»
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На защитника «Сибири» Тимура Ахиярова наложен денежный штраф за неприличный жест в адрес болельщиков «Ак Барса» после финальной сирены матча между командами, который прошёл 24 января в Казани и завершился победой сибиряков со счётом 1:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
24 января 2025, пятница. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
0 : 1
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Бек (Мартынов, Лайпсик) – 31:23 (5x5)    

Как сообщает пресс-служба КХЛ, игрок получил наказание по п.1.32. статьи 28 Дисциплинарного регламента КХЛ (Использует любой непристойный, нецензурный или оскорбительный жест по отношению к судье или любому лицу).

Напомним, после сирены об окончании матча между игроками команд началась стычка. В ответ на негодование казанских фанатов в адрес «Сибири» Ахияров, намекая на счёт, показал им руками цифры 1 и 0, после чего сделал в их сторону неприличный жест.

В текущем сезоне 25-летний Ахияров провёл 36 матчей, в которых набрал 1 (1+0) очко.

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