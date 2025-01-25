Козлов: чтобы обыгрывать СКА, «Салавату» нужно больше требовать от себя

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:3).

— Выжидательное начало, СКА прессинговал, но мы хорошо выстояли в обороне, играли неплохо. Совершили несколько ошибок во втором периоде, потеря шайбы в средней зоне, за счёт чего СКА перехватил инициативу и начал навязывать свою игру. Потом были моменты, вратарь соперника хорошо сыграл, нам не хватило хладнокровия перед воротами.

Чтобы обыгрывать такие команды, как СКА, «Ак Барс», «Авангард», нам нужно больше требовать от себя, больше доставать эмоции, желания. Тут разница между хорошей игрой и победой заключается в том, что ты выжимаешь 110%, за каждую шайбу кусаешься. С такими командами кто контролирует шайбу, тот контролирует игру. Сегодня нам этого не хватило.

— После 2:1 подсели и потом не вернулись. Почему не удалось достать из себя ничего?

— Были моменты, было большинство, могли переломить ход игры, но не воспользовались ситуацией. Были хорошие контратаки в первом и втором периодах, тоже не воспользовались. Нужно больше доставать из себя.

— Можно сказать, что «Салават» сегодня проиграл в движении?

— Они посвежее выглядели, но это не оправдание. Может, ты будешь не самый свежий, но глаза должны гореть, когда идёшь в единоборство.

— Похоже это на выездную игру с «Авангардом» — тоже подсели во втором периоде, тоже проигрывали на вбрасываниях.

— Сейчас можно сравнить каждое наше поражение с сегодняшним, но согласен, второй период мы должны играть лучше и правильнее, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Уфимцы остались с 64 очками и идут третьими в турнирной таблице Восточной конференции.