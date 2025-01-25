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Ларионов — о Подъяпольском: не могу упрекнуть команду. «Торпедо» проиграло вратарю

Ларионов — о Подъяпольском: не могу упрекнуть команду. «Торпедо» проиграло вратарю
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Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (1:4), отметив голкипера соперников Владислава Подъяпольского.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 4
Динамо М
Москва
0:1 Пакетт (Комтуа, Адамчук) – 37:38 (5x5)     1:1 Филлипс (Фирстов, Летунов) – 43:15 (5x5)     1:2 Сикура (Рашевский, Пыленков) – 45:45 (5x5)     1:3 Сергеев (Швец-Роговой) – 52:15 (4x5)     1:4 Сикура (Ожиганов, Уил) – 53:47 (5x5)    

«В двух словах я уже сказал, что не могу упрекнуть команду. Скажу одну вещь, что мы сегодня проиграли вратарю. Это всё, что я могу сказать по игре.

Отсутствие Тертышного – это скорее ротация, потому что у нас засиделся Свечников. Хотели дать ему возможность, потому что у «Динамо» большая команда. Хотели ввести большого парня, который упорно тренировался.

Сказал ребятам, что при такой игре, самоотдаче, энтузиазме и характере у нас будет всё в порядке. Не могу никого упрекнуть. Все три периода старались, но проиграли. Важно не потерять ту игру, которая у нас была очень хорошей. Важно восстановиться и поехать в поездку с поднятой головой», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Торпедо» не смогло продлить трёхматчевую серию побед, осталось с 52 очками и идёт восьмым в Западной конференции.

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