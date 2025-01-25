Ларионов — о Подъяпольском: не могу упрекнуть команду. «Торпедо» проиграло вратарю

Главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с московским «Динамо» (1:4), отметив голкипера соперников Владислава Подъяпольского.

«В двух словах я уже сказал, что не могу упрекнуть команду. Скажу одну вещь, что мы сегодня проиграли вратарю. Это всё, что я могу сказать по игре.

Отсутствие Тертышного – это скорее ротация, потому что у нас засиделся Свечников. Хотели дать ему возможность, потому что у «Динамо» большая команда. Хотели ввести большого парня, который упорно тренировался.

Сказал ребятам, что при такой игре, самоотдаче, энтузиазме и характере у нас будет всё в порядке. Не могу никого упрекнуть. Все три периода старались, но проиграли. Важно не потерять ту игру, которая у нас была очень хорошей. Важно восстановиться и поехать в поездку с поднятой головой», — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Торпедо» не смогло продлить трёхматчевую серию побед, осталось с 52 очками и идёт восьмым в Западной конференции.