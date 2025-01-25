Козлов — о фанатах «СЮ»: перекричать болельщиков СКА на «СКА Арене» — огромная заслуга

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о болельщиках уфимской команды, которые приехали в Санкт-Петербург, чтобы поддержать клуб в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:3).

— 23 тысячи человек на трибунах, но болельщики «Салавата» порой перекрикивали, как вам это?

— Огромное им спасибо. Здесь перекричать болельщиков СКА – это огромная заслуга. Они верили в нас и поддерживали до конца, спасибо им большое за это, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Уфимцы остались с 64 очками и идут на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. В ближайшей встрече «Салават Юлаев» 27 января в Казани сыграет в «зелёном дерби» с «Ак Барсом».