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Козлов — о фанатах «СЮ»: перекричать болельщиков СКА на «СКА Арене» — огромная заслуга

Козлов — о фанатах «СЮ»: перекричать болельщиков СКА на «СКА Арене» — огромная заслуга
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов высказался о болельщиках уфимской команды, которые приехали в Санкт-Петербург, чтобы поддержать клуб в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Бардаков (Зыков, Юдин) – 20:34 (5x5)     1:1 Ливо (Тодд) – 24:50 (5x5)     2:1 Карпухин (Зыков, Грицюк) – 29:00 (5x5)     3:1 Грицюк (Бардаков, Зыков) – 33:49 (5x5)     3:2 Ремпал (Хмелевски, Уилсон) – 59:54 (6x5)    

— 23 тысячи человек на трибунах, но болельщики «Салавата» порой перекрикивали, как вам это?
— Огромное им спасибо. Здесь перекричать болельщиков СКА – это огромная заслуга. Они верили в нас и поддерживали до конца, спасибо им большое за это, – передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Уфимцы остались с 64 очками и идут на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. В ближайшей встрече «Салават Юлаев» 27 января в Казани сыграет в «зелёном дерби» с «Ак Барсом».

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