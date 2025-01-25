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Ротенберг — о победе СКА над «СЮ»: бились друг за друга, играли против сборной мира КХЛ

Ротенберг — о победе СКА над «СЮ»: бились друг за друга, играли против сборной мира КХЛ
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал победу своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Бардаков (Зыков, Юдин) – 20:34 (5x5)     1:1 Ливо (Тодд) – 24:50 (5x5)     2:1 Карпухин (Зыков, Грицюк) – 29:00 (5x5)     3:1 Грицюк (Бардаков, Зыков) – 33:49 (5x5)     3:2 Ремпал (Хмелевски, Уилсон) – 59:54 (6x5)    

«Все бились друг за друга, против нас была одна из сильнейших команд. Это такая же сборная мира КХЛ, только ещё усиленная некоторыми игроками, которые не приехали на КПК. Очень важная победа, хочу отметить всю команду, здорово сыграли в обороне, агрессивно, не давали времени и пространства мастерам соперника. Всех с победой», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА набрал 59 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче 28 января подопечные Ротенберга примут дома «Витязь».

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