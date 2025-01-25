Р. Ротенберг: выбыл ещё один, когда у СКА не останется игроков, кто выйдет на лёд?

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы своей команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:2) ответил на вопрос о претензиях к судейству.

— Надеюсь, сегодня у вас не было претензий к судейству.

— Почему нет? Давайте у вас спросим, у вас нет претензий? А у коллег?

— Это результат обращения СКА в соответствующие органы КХЛ или «Салават» менее жёсткая команда, чем «Локомотив»?

— При чём тут вообще «Локомотив»? Если посмотреть на всю игру… Я по регламенту не имею возможности комментировать работу судей, могу только их поблагодарить. Хочу их поблагодарить, они делают свою работу. Но если мы посмотрим видео, то увидим там много чего интересного. Здесь больше вопрос к журналистам, а не ко мне, потому что у нас свобода слова в стране, каждый имеет право выражать своё мнение. Посмотрите, там есть что посмотреть. У нас сегодня выбыл ещё один игрок, в следующем матче он не сыграет. Это ещё один игрок мирового уровня, одна из главных звёзд нашей лиги, игрок сборной России. Мы все заинтересованы, чтобы наши игроки были на льду. Когда мы лишимся всех игроков, кто выйдет на лёд? Может, вы выйдете? Потому что у нас скоро не останется игроков! Если вы готовы, то мы готовы рассмотреть вас в команду.

Пару раз и тренерам шайба летела в голову, мы увернулись. Это бывает. Шафранову шайба в голову летела, я толкнул его, чтобы не попало в голову. Подавайте заявку, если есть желание, присылайте видео, как вы катаетесь, владеете клюшкой, мы обязательно рассмотрим. В хоккее же как в бане – нет погон, никто не смотрит на возраст», — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, после матча СКА с «Локомотивом» (4:2) 21 января Ротенберг жёстко раскритиковал арбитров после того, как нападающий ярославцев Максим Шалунов нанёс травму защитнику армейцев Александру Никишину.