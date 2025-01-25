Козлов — о поражении от СКА: 8:1 не сказалось. Мы же не с «Сочи» играли, а с топ-клубом

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов не считает, что восемь заброшенных шайб его командой в предыдущем матче с «Сочи» (8:1) повлияли на исход сегодняшней игры уфимцев со СКА (2:3).

— Сказалось ли, что в предыдущей игре накидали всё, что могли, и это убрало голод?

— Нет! То, что мы были удачливы в игре с «Сочи», это уже история и никак не сказывалось. Мы же не с «Сочи» сегодня играли, а с топ-клубом. Не думаю, что ребята недооценивали и думали, что сейчас тоже набросают много голов, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Уфимцы остались с 64 очками и идут на третьем месте в турнирной таблице Восточной конференции. В ближайшей встрече «Салават Юлаев» 27 января в Казани сыграет в «зелёном дерби» с «Ак Барсом».