Р. Ротенберг: Плешков в матче с «Салаватом» доказал, что он первый номер СКА

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы своей команды в сегодняшнем матче с «Салаватом Юлаевым» (3:2) высоко оценил игру 22-летнего голкипера армейцев Артемия Плешкова.

— Мы ждём всех ребят. Вся команда сыграла здорово, помогала вратарю. И Плешков после болезни… Серьёзный грипп, сильно болит голова, слабость даже похуже, чем при ковиде, головная боль. Но это часть игры. Мы не форсируем восстановление, больные у нас не играют.

Сегодня жёсткая игра, кость в кость. Мы всегда учитываем факты, что все ребята бьются в кровь, за команду, несмотря ни на что.

— Насколько вас впечатлила игра Плешкова?

— Вы же помните его игру за сборную, когда он несколько раз подряд сыграл «на ноль». Это вратарь высокого уровня, он такой человек, будет биться до конца за каждую шайбу. Вы видели сегодня один сейв, когда невозможно было отразить шайбу, но он это сделал. Нужно сейчас правильно его готовить, тренерский штаб работает, чтобы все наши вратари развивались и играли на высоком уровне. У нас сильные вратари, но всегда нужно определяться с первым номером. Артемий доказал сегодня, что он первый номер. Так и будем дальше работать.

— Мало пропустили сегодня, оцените в целом игру в обороне?

— Современный хоккей подразумевает агрессивную игру без шайбы, сегодня это получилось. Будем улучшать это с каждой игрой. Мы в атаке работаем всей пятёркой, наша задача – играть в обороне впятером так же здорово, как и в атаке. И игра вратаря – это всегда важно, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА набрал 59 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче 28 января подопечные Ротенберга примут дома «Витязь».