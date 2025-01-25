Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Р. Ротенберг: Грицюк на МРТ, ждём диагноз. В следующем матче он не сыграет

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал состояние здоровья нападающего армейцев Арсения Грицюка, который получил травму в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:2).

— Как состояние здоровья Грицюка?

— На МРТ, ждём диагноз, тогда поймём сроки восстановления. Следующий матч он не сыграет, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в матче с «Салаватом Юлаевым» Грицюк отметился голом и результативной передачей.

В текущем регулярном чемпионате 23-летний Грицюк провёл 44 матча, в которых он набрал 37 (16+21) очков.

СКА набрал 59 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче 28 января подопечные Ротенберга примут дома подмосковный «Витязь».