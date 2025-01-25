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Р. Ротенберг: Грицюк на МРТ, ждём диагноз. В следующем матче он не сыграет

Р. Ротенберг: Грицюк на МРТ, ждём диагноз. В следующем матче он не сыграет
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал состояние здоровья нападающего армейцев Арсения Грицюка, который получил травму в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Бардаков (Зыков, Юдин) – 20:34 (5x5)     1:1 Ливо (Тодд) – 24:50 (5x5)     2:1 Карпухин (Зыков, Грицюк) – 29:00 (5x5)     3:1 Грицюк (Бардаков, Зыков) – 33:49 (5x5)     3:2 Ремпал (Хмелевски, Уилсон) – 59:54 (6x5)    

— Как состояние здоровья Грицюка?
— На МРТ, ждём диагноз, тогда поймём сроки восстановления. Следующий матч он не сыграет, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, в матче с «Салаватом Юлаевым» Грицюк отметился голом и результативной передачей.

В текущем регулярном чемпионате 23-летний Грицюк провёл 44 матча, в которых он набрал 37 (16+21) очков.

СКА набрал 59 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче 28 января подопечные Ротенберга примут дома подмосковный «Витязь».

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