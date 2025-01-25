Р. Ротенберг: Грицюк на МРТ, ждём диагноз. В следующем матче он не сыграет

Главный тренер СКА Роман Ротенберг прокомментировал состояние здоровья нападающего армейцев Арсения Грицюка, который получил травму в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с уфимским «Салаватом Юлаевым» (3:2).
— Как состояние здоровья Грицюка?
— На МРТ, ждём диагноз, тогда поймём сроки восстановления. Следующий матч он не сыграет, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, в матче с «Салаватом Юлаевым» Грицюк отметился голом и результативной передачей.
В текущем регулярном чемпионате 23-летний Грицюк провёл 44 матча, в которых он набрал 37 (16+21) очков.
СКА набрал 59 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции. В следующем матче 28 января подопечные Ротенберга примут дома подмосковный «Витязь».
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