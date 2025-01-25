Козлов: если вы сравниваете Ливо с Овечкиным, то чем больше будет рекордов, тем лучше

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после сегодняшнего поражения уфимцев в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:3) высказался о невероятной результативности канадского нападающего своей команды Джоша Ливо в нынешнем сезоне.

— Вокруг голов Ливо такой же ажиотаж, как вокруг голов Овечкина в НХЛ, как это отражается на самом нападающем?

— Позитивно. Если вы сравниваете его с Овечкиным, то чем больше будет рекордов, тем лучше, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, на счету 31-летнего Ливо 10 голов в пяти последних матчах. Также в нынешнем сезоне канадец стал рекордсменом в истории КХЛ по количеству хет-триков в регулярном чемпионате. На его счету четыре матча с тремя заброшенными шайбами.