Козлов: если вы сравниваете Ливо с Овечкиным, то чем больше будет рекордов, тем лучше
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов после сегодняшнего поражения уфимцев в матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:3) высказался о невероятной результативности канадского нападающего своей команды Джоша Ливо в нынешнем сезоне.
Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Бардаков (Зыков, Юдин) – 20:34 (5x5) 1:1 Ливо (Тодд) – 24:50 (5x5) 2:1 Карпухин (Зыков, Грицюк) – 29:00 (5x5) 3:1 Грицюк (Бардаков, Зыков) – 33:49 (5x5) 3:2 Ремпал (Хмелевски, Уилсон) – 59:54 (6x5)
— Вокруг голов Ливо такой же ажиотаж, как вокруг голов Овечкина в НХЛ, как это отражается на самом нападающем?
— Позитивно. Если вы сравниваете его с Овечкиным, то чем больше будет рекордов, тем лучше, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
Напомним, на счету 31-летнего Ливо 10 голов в пяти последних матчах. Также в нынешнем сезоне канадец стал рекордсменом в истории КХЛ по количеству хет-триков в регулярном чемпионате. На его счету четыре матча с тремя заброшенными шайбами.
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