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«Ванкувер» — «Вашингтон»: текстовая онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 6:00 мск

«Ванкувер» — «Вашингтон»: текстовая онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 6:00 мск
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Завтра, 26 января, в Ванкувере на «Роджерс-Арене» состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» примет «Вашингтон Кэпиталз». Игра начнётся в 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Не начался
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Столичные» подходят к этому матчу в качестве лучшей команды НХЛ и имеют действующую шестиматчевую победную серию. У команды Спенсера Карбери 71 очко после 48 игр. «Ванкувер» имеет 50 очков после 47 встреч и занимает пятое место в Тихоокеанском дивизионе.

На данный момент лидер и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отстаёт на 19 шайб от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки в регулярках НХЛ. На счету россиянина 875 голов, у легендарного канадца — 894.

Турнирная таблица НХЛ
Календарь НХЛ
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