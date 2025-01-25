«Ванкувер» — «Вашингтон»: текстовая онлайн-трансляция матча НХЛ начнётся в 6:00 мск

Завтра, 26 января, в Ванкувере на «Роджерс-Арене» состоится матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» примет «Вашингтон Кэпиталз». Игра начнётся в 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

НХЛ — регулярный чемпионат НХЛ — регулярный чемпионат 26 января 2025, воскресенье. 06:00 МСК Ванкувер Кэнакс Ванкувер Не начался Вашингтон Кэпиталз Вашингтон Кто победит в основное время? П1 X П2

«Столичные» подходят к этому матчу в качестве лучшей команды НХЛ и имеют действующую шестиматчевую победную серию. У команды Спенсера Карбери 71 очко после 48 игр. «Ванкувер» имеет 50 очков после 47 встреч и занимает пятое место в Тихоокеанском дивизионе.

На данный момент лидер и капитан «Вашингтона» Александр Овечкин отстаёт на 19 шайб от исторического снайперского рекорда Уэйна Гретцки в регулярках НХЛ. На счету россиянина 875 голов, у легендарного канадца — 894.