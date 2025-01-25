Ротенберг — на вопрос о Деанджело и зарплатах СКА: обратитесь в правоохранительные органы

Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы его команды над «Салаватом Юлаевым» (3:2) резко отреагировал на вопрос, что хоккеисты СКА якобы пошли на сокращение зарплат ради подписания американского защитника Тони Деанджело, который уже покинул армейцев.

— Российские хоккеисты СКА пошли на сокращение зарплаты, чтобы был подписан Деанджело.

— Деанджело уже не игрок СКА, это игрок «Айлендерс». Прошу все вопросы адресовать Лу Ламорелло, тоже итальянец. Там теперь два итальянца, все вопросы по Деанджело прошу адресовать «Айлендерс». Если у вас такая информация, вы можете обратиться в правоохранительные органы. Я не буду отвечать на такие вопросы!

— Вопрос, что хоккеисты СКА пошли на сокращение зарплат, чтобы был подписан Деанджело – явно не к «Айлендерс».

— Кто вам это сказал? Откуда у вас такая информация? Если у вас такая информация, вы можете обратиться в правоохранительные органы, думаю, с этими вопросами помогут разобраться. Я не буду отвечать на такие вопросы! — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, 29-летний Деанджело подписал контракт со СКА в сентябре 2024 года, однако 14 января 2025 года игрок и клуб расторгли соглашение. 24 января стало официально известно, что хоккеист подписал контракт до конца текущего сезона с «Нью-Йорк Айлендерс».