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Ротенберг — на вопрос о Деанджело и зарплатах СКА: обратитесь в правоохранительные органы

Ротенберг — на вопрос о Деанджело и зарплатах СКА: обратитесь в правоохранительные органы
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг после победы его команды над «Салаватом Юлаевым» (3:2) резко отреагировал на вопрос, что хоккеисты СКА якобы пошли на сокращение зарплат ради подписания американского защитника Тони Деанджело, который уже покинул армейцев.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Бардаков (Зыков, Юдин) – 20:34 (5x5)     1:1 Ливо (Тодд) – 24:50 (5x5)     2:1 Карпухин (Зыков, Грицюк) – 29:00 (5x5)     3:1 Грицюк (Бардаков, Зыков) – 33:49 (5x5)     3:2 Ремпал (Хмелевски, Уилсон) – 59:54 (6x5)    

— Российские хоккеисты СКА пошли на сокращение зарплаты, чтобы был подписан Деанджело.
— Деанджело уже не игрок СКА, это игрок «Айлендерс». Прошу все вопросы адресовать Лу Ламорелло, тоже итальянец. Там теперь два итальянца, все вопросы по Деанджело прошу адресовать «Айлендерс». Если у вас такая информация, вы можете обратиться в правоохранительные органы. Я не буду отвечать на такие вопросы!

— Вопрос, что хоккеисты СКА пошли на сокращение зарплат, чтобы был подписан Деанджело – явно не к «Айлендерс».
— Кто вам это сказал? Откуда у вас такая информация? Если у вас такая информация, вы можете обратиться в правоохранительные органы, думаю, с этими вопросами помогут разобраться. Я не буду отвечать на такие вопросы! — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Напомним, 29-летний Деанджело подписал контракт со СКА в сентябре 2024 года, однако 14 января 2025 года игрок и клуб расторгли соглашение. 24 января стало официально известно, что хоккеист подписал контракт до конца текущего сезона с «Нью-Йорк Айлендерс».

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