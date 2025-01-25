Тони Деанджело прошёл обязательную процедуру драфта отказов — Фридман

Экс-защитник СКА Тони Деанджело прошёл обязательную процедуру драфта отказов после возвращения в НХЛ и подписания контракта с «Нью-Йорк Айлендерс». Об этом сообщает авторитетный инсайдер Эллиотт Фридман в социальных сетях.

Напомним, 29-летний американский защитник в сентябре 2024 года подписал контракт с петербургским СКА, однако 14 января 2025 года игрок и клуб расторгли соглашение. 24 января стало официально известно, что хоккеист подписал контракт до конца текущего сезона с «Нью-Йорк Айлендерс».

Ранее в некоторых СМИ прошла информация, что причиной прекращения сотрудничества между армейцами и хоккеистом мог стать конфликт Тони с представителями тренерского штаба. По одной из версий, Деанджело был заинтересован в личной статистике ради получения причитающихся за неё бонусов.