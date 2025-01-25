Р. Ротенберг: уверен, что Демидов привезёт в Россию золото ЧМ и ОИ

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос об игре 19-летнего нападающего армейцев Ивана Демидова в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:2).

— Сегодня было ощущение, что Демидов был малозаметен. Не кажется, что в его игре небольшой застой?

— Кто-то смотрел вообще хоккей сегодня? Когда он вылезал и бросал, что там произошло? Что вы думаете? Если на Демидова повесить игрока, ему тяжелее будет играть.

— Но он же не весь матч так играл.

— Вы смотрели игру? Объективно, с ним будут играть жёстко и плотно. Но надо, чтобы все соблюдали правила. Я считаю, что это игрок, который может в будущем стать одним из лучших в мире. Мы не хотим, чтобы кто-то сломал ему ноги или руки. Наша общая задача, чтобы такие ребята радовали болельщиков, чтобы эти игроки были на льду. Потому что когда на лёд выйдут журналисты, придут на вас полные трибуны? Непросто будет собрать полный дворец, а на Демидова мы соберём. И с учётом сборной России в будущем, уверен, Демидов и на ЧМ, и на ОИ будет тем игроком, который привезёт в Россию золото. Главное, чтобы он играл, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В текущем регулярном чемпионате на счету Демидова 37 (16+21) очков в 48 матчах.