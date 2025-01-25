Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Р. Ротенберг: уверен, что Демидов привезёт в Россию золото ЧМ и ОИ

Р. Ротенберг: уверен, что Демидов привезёт в Россию золото ЧМ и ОИ
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Роман Ротенберг ответил на вопрос об игре 19-летнего нападающего армейцев Ивана Демидова в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ с «Салаватом Юлаевым» (3:2).

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Бардаков (Зыков, Юдин) – 20:34 (5x5)     1:1 Ливо (Тодд) – 24:50 (5x5)     2:1 Карпухин (Зыков, Грицюк) – 29:00 (5x5)     3:1 Грицюк (Бардаков, Зыков) – 33:49 (5x5)     3:2 Ремпал (Хмелевски, Уилсон) – 59:54 (6x5)    

— Сегодня было ощущение, что Демидов был малозаметен. Не кажется, что в его игре небольшой застой?
— Кто-то смотрел вообще хоккей сегодня? Когда он вылезал и бросал, что там произошло? Что вы думаете? Если на Демидова повесить игрока, ему тяжелее будет играть.

— Но он же не весь матч так играл.
— Вы смотрели игру? Объективно, с ним будут играть жёстко и плотно. Но надо, чтобы все соблюдали правила. Я считаю, что это игрок, который может в будущем стать одним из лучших в мире. Мы не хотим, чтобы кто-то сломал ему ноги или руки. Наша общая задача, чтобы такие ребята радовали болельщиков, чтобы эти игроки были на льду. Потому что когда на лёд выйдут журналисты, придут на вас полные трибуны? Непросто будет собрать полный дворец, а на Демидова мы соберём. И с учётом сборной России в будущем, уверен, Демидов и на ЧМ, и на ОИ будет тем игроком, который привезёт в Россию золото. Главное, чтобы он играл, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

В текущем регулярном чемпионате на счету Демидова 37 (16+21) очков в 48 матчах.

Материалы по теме
Неудержимый Ливо снова забил, но СКА это не смутило. Команда Ротенберга дожала Уфу
Неудержимый Ливо снова забил, но СКА это не смутило. Команда Ротенберга дожала Уфу
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android