ВХЛ: результаты 25 января
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В субботу, 25 января, состоялись четыре матча в рамках регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.
Результаты матчей ВХЛ 25 января:
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
25 января 2025, суббота. 09:00 МСК
ХК Норильск
Норильск
Окончен
2 : 3
Рязань-ВДВ
Рязань
1:0 Антипов (Горбунов, Кириллов) – 21:16 (5x5) 1:1 Морозов (Конов) – 21:29 (5x5) 2:1 Манин (Попов, Антипов) – 31:03 (5x4) 2:2 Валицкий (Лапин, Павлюков) – 37:16 (5x5) 2:3 Мужиков (Алиев, Салов) – 46:10 (5x5)
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
25 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Нефтяник
Альметьевск
Окончен
4 : 1
Ижсталь
Ижевск
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
25 января 2025, суббота. 17:00 МСК
Челны
Набережные Челны
Окончен
0 : 2
Торос
Нефтекамск
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
25 января 2025, суббота. 17:30 МСК
ХК Юнисон-Москва
Москва
Окончен
2 : 5
Звезда
Москва
По состоянию на 25 января лучшей командой регулярного чемпионата является «Динамо» из Санкт-Петербурга, на счету которого 68 очков после 45 матчей. На второй строчке идёт «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы с 66 очками после 48 встреч. Тройку лучших замыкает нижегородское «Торпедо-Горький», набравшее также 66 очков после 47 игр.
Главным аутсайдером сезона является «Юнисон-Москва», на счету которого 29 очков после 46 матчей.
Действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».
Комментарии
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