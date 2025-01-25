ВХЛ: результаты 25 января

В субботу, 25 января, состоялись четыре матча в рамках регулярного чемпионата Всероссийской хоккейной лиги (ВХЛ). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.

Результаты матчей ВХЛ 25 января:

По состоянию на 25 января лучшей командой регулярного чемпионата является «Динамо» из Санкт-Петербурга, на счету которого 68 очков после 45 матчей. На второй строчке идёт «Горняк-УГМК» из Верхней Пышмы с 66 очками после 48 встреч. Тройку лучших замыкает нижегородское «Торпедо-Горький», набравшее также 66 очков после 47 игр.

Главным аутсайдером сезона является «Юнисон-Москва», на счету которого 29 очков после 46 матчей.

Действующим обладателем Кубка Петрова является альметьевский «Нефтяник».