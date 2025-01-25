Ротенберг: СКА никогда не играет по счёту. Вы, наверное, «Локомотив» — «Спартак» смотрели

Главный тренер СКА Роман Ротенберг не согласился с утверждением журналиста о том, что в сегодняшнем матче с «Салаватом Юлаевым» (3:2) его команда играла с оглядкой на свои ворота, а также оценил форму нападающего армейцев Валентина Зыкова.
— Один из немногих матчей, когда СКА сыграл по счёту, поведя в счёте, удержался от желания сокрушать и добивать.
— Посмотрите статистику голевых моментов. СКА никогда не играет по счёту. Вы, наверное, «Локомотив» — «Спартак» смотрели. Статистика не врёт, там всё понятно.
— Три передачи Зыкова, набрал кондиции после травмы?
— Валя помогает команде побеждать. Питерский наш пацан, только благодарность и работать дальше. Может ещё лучше сыграть, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.
СКА набрал 59 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.
- 25 января 2025
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