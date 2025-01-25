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Ротенберг: СКА никогда не играет по счёту. Вы, наверное, «Локомотив» — «Спартак» смотрели

Ротенберг: СКА никогда не играет по счёту. Вы, наверное, «Локомотив» — «Спартак» смотрели
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Главный тренер СКА Роман Ротенберг не согласился с утверждением журналиста о том, что в сегодняшнем матче с «Салаватом Юлаевым» (3:2) его команда играла с оглядкой на свои ворота, а также оценил форму нападающего армейцев Валентина Зыкова.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Бардаков (Зыков, Юдин) – 20:34 (5x5)     1:1 Ливо (Тодд) – 24:50 (5x5)     2:1 Карпухин (Зыков, Грицюк) – 29:00 (5x5)     3:1 Грицюк (Бардаков, Зыков) – 33:49 (5x5)     3:2 Ремпал (Хмелевски, Уилсон) – 59:54 (6x5)    

— Один из немногих матчей, когда СКА сыграл по счёту, поведя в счёте, удержался от желания сокрушать и добивать.
— Посмотрите статистику голевых моментов. СКА никогда не играет по счёту. Вы, наверное, «Локомотив» — «Спартак» смотрели. Статистика не врёт, там всё понятно.

— Три передачи Зыкова, набрал кондиции после травмы?
— Валя помогает команде побеждать. Питерский наш пацан, только благодарность и работать дальше. Может ещё лучше сыграть, — передаёт слова Ротенберга корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

СКА набрал 59 очков и занимает шестое место в турнирной таблице Западной конференции.

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