МХЛ: результаты 25 января
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В воскресенье, 25 января, состоялись 11 матчей в рамках регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.
Результаты матчей МХЛ 25 января:
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 09:00 МСК
Сахалинские Акулы
Сахалинская область
Окончен
3 : 2
Б
Русские Витязи
Московская область
0:1 Жиров (Ильичёв, Башлыков) – 11:37 (5x5) 1:1 Сиднев (Богданович) – 26:02 (5x5) 1:2 Игнатов (Сошников, Детков) – 33:24 (5x5) 2:2 Елагин (Черепанов, Богданович) – 47:53 (5x5) 3:2 Богданович – 65:00
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 09:00 МСК
Сибирские Снайперы
Новосибирская область
Окончен
3 : 6
Белые Медведи
Челябинск
1:0 Люзенков (Клёсов, Климович) – 03:47 (5x5) 1:1 Гусманов – 04:33 (5x5) 2:1 Горохов (Ненахов, Полежаев) – 10:00 (5x5) 2:2 Щеколдин (Телегин, Гусманов) – 30:32 (5x5) 2:3 Колодий (Шакалов, Щеглов) – 42:44 (5x4) 2:4 Щеглов (Колодий) – 45:41 (5x5) 3:4 Люзенков (Маградзе, Беляков) – 50:39 (5x4) 3:5 Гусманов (Телегин) – 58:57 (5x5) 3:6 Бураков (Кузнецов, Киселев) – 59:35 (5x5)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 10:00 МСК
Тайфун
Приморский край
Окончен
0 : 0
АКМ-Юниор
Тульская область
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 11:00 МСК
Авто
Екатеринбург
Окончен
1 : 2
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
1:0 Тарасов (Торопов, Вакитов) – 29:37 (5x5) 1:1 Сухарев (Холодный, Попов) – 48:59 (5x5) 1:2 Шэн (Попов, Сухарев) – 55:16 (5x5)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 11:00 МСК
Кузнецкие Медведи
Новокузнецк
Окончен
1 : 2
Омские Ястребы
Омск
0:1 Малов (Казанцев) – 02:43 (5x5) 0:2 Тимошенко (Малов, Казанцев) – 08:06 (5x5) 1:2 Щеглов – 36:07 (5x4)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 11:00 МСК
Толпар
Уфа
Окончен
10 : 2
Снежные Барсы
Астана
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 13:00 МСК
Ладья
Тольятти
Окончен
3 : 2
Красноярские Рыси
Красноярск
0:1 Репин (Крутов, Яковлев) – 11:49 (5x5) 0:2 Масандилов (Репин) – 14:10 (5x5) 1:2 Калимуллин (Ворфоломеев) – 30:02 (5x5) 2:2 Фёдоров – 46:43 (5x5) 3:2 Ворфоломеев – 47:51 (5x5)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 13:00 МСК
Локо-76
Ярославль
Окончен
6 : 3
Спутник
Альметьевск
0:1 Овчинников (Гайнуллин, Никитин) – 11:43 (5x5) 1:1 Шлюков (Слукин, Максимов) – 18:59 (5x5) 2:1 Кузьмин – 21:48 (5x5) 3:1 Силаев (Максимов, Мануилов) – 27:45 (5x4) 4:1 Масленицин (Дрындин, Михайлов) – 28:01 (5x5) 4:2 Ахмадуллин (Кутузов, Царегородцев) – 33:38 (5x4) 4:3 Абдукадыров (Тяпков, Царегородцев) – 34:51 (5x4) 5:3 Давыдов (Берёзкин) – 41:16 (5x4) 6:3 Кузьмин (Беляков, Баженов) – 50:29 (5x5)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 13:00 МСК
Хорс-Карелия
Кондопога
Окончен
7 : 4
Крылья Советов
Москва
0:1 Бондарь (Королюк) – 11:12 (5x5) 1:1 Савин (Арсентьев, Афанасьев) – 12:17 (5x5) 2:1 Фысына (Круженков) – 13:55 (5x5) 2:2 Смирнов (Храпов) – 19:00 (5x5) 3:2 Кобец (Кузьмин, Арсентьев) – 32:06 (5x5) 3:3 Козырев – 33:42 (5x5) 4:3 Фысына (Давыдов, Петров) – 42:32 (5x5) 5:3 Савин (Раков) – 45:23 (5x5) 6:3 Савин – 49:46 (5x5) 6:4 Шаблов (Гусев, Огородников) – 51:49 (5x5) 7:4 Фысына – 58:19 (en)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 13:00 МСК
Чайка
Нижний Новгород
Окончен
3 : 1
Ирбис
Казань
1:0 Муллеров – 19:37 (5x5) 2:0 Омелюсик (Ипатов, Чесноков) – 31:02 (5x5) 3:0 Омелюсик – 45:01 (5x4) 3:1 Якупов (Жулин) – 58:24 (5x5)
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 17:00 МСК
АКМ Новомосковск
Новомосковск
Окончен
3 : 4
Реактор
Нижнекамск
Турнирную таблицу Золотого дивизиона Западной конференции МХЛ возглавляет «Спартак». Команда набрала 66 очков за 39 матчей. На второй строчке располагается «СКА-1946» (60), на третьей — «Академия Михайлова» (56). Первое место в турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции занимают «Мамонты Югры», у которых 61 очко после 38 игр. На второй строчке находится «Ирбис» (58), на третьей «Омские Ястребы» (58).
Действующим чемпионом МХЛ является «СКА-1946» из Санкт-Петербурга.
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