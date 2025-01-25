МХЛ: результаты 25 января

В воскресенье, 25 января, состоялись 11 матчей в рамках регулярного чемпионата Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ) сезона-2024/2025. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами всех встреч.

Результаты матчей МХЛ 25 января:

Турнирную таблицу Золотого дивизиона Западной конференции МХЛ возглавляет «Спартак». Команда набрала 66 очков за 39 матчей. На второй строчке располагается «СКА-1946» (60), на третьей — «Академия Михайлова» (56). Первое место в турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции занимают «Мамонты Югры», у которых 61 очко после 38 игр. На второй строчке находится «Ирбис» (58), на третьей «Омские Ястребы» (58).

Действующим чемпионом МХЛ является «СКА-1946» из Санкт-Петербурга.