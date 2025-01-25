Козлов — о Панине: принимать удар ради команды и не бегать убивать — то же самое, что хит

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о тактике команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:3), отметил разумные действия на льду капитана Григория Панина, а также ответил на другие вопросы журналистов.

— Выжидательная позиция – вынужденная или знали, что СКА полетит?

— Не вынужденная, ожидали, что будет натиск. Знали, что СКА хорошо играет первые периоды, и были готовы к этому. Были моменты, где мы могли выигрывать единоборства, например, в моменте выхода из зоны на полборта. Когда ключевые моменты проигрываешь, так инициатива переходит к сопернику.

— Обычно Панин заводит команду своими приёмами, а тут ему прилетело. Это психологически повлияло на команду?

— Да, Григорий заводит команду своими приёмами, но сегодня Григорий сыграл правильно, по ситуации. Когда принимаешь удар ради команды и потом не бегаешь кого-то убивать, это то же самое, как когда ты сделал силовой приём. Силовой смотрится более эффектно, но когда игрок принимает удар и в то же время отдаёт точную передачу, так же важно, как когда просто играешь в тело.

— Сегодня играл Плешков, он играет чуть иначе, чем высокие вратари.

— У нас был план, но план планом, а ты выходишь на игру и играешь. Он сегодня сыграл хорошо, было пару ключевых сейвов – в середине третьего, когда он вытащил. У нас было бы время ещё на один гол, отыграться.

— Если проблема в эмоциях, как её решать?

— Сезон – это как марафон. Матчей, переездов, смен часовых поясов много. Это физически и эмоционально выматывает. Но почему-то в Северной Америке так играют? Это вопрос самосовершенствования. Когда сталкиваешься с такой ситуацией, потом ты уже к ней готов. Это посыл ребятам, что они должны адаптироваться к этой ситуации и быть готовым выходить на лёд и отдавать всё, что есть, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Уфимцы остались с 64 очками и идут третьими в турнирной таблице Восточной конференции.