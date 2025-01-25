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Козлов — о Панине: принимать удар ради команды и не бегать убивать — то же самое, что хит

Козлов — о Панине: принимать удар ради команды и не бегать убивать — то же самое, что хит
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о тактике команды в сегодняшнем матче регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:3), отметил разумные действия на льду капитана Григория Панина, а также ответил на другие вопросы журналистов.

Фонбет Чемпионат КХЛ
25 января 2025, суббота. 17:00 МСК
СКА
Санкт-Петербург
Окончен
3 : 2
Салават Юлаев
Уфа
1:0 Бардаков (Зыков, Юдин) – 20:34 (5x5)     1:1 Ливо (Тодд) – 24:50 (5x5)     2:1 Карпухин (Зыков, Грицюк) – 29:00 (5x5)     3:1 Грицюк (Бардаков, Зыков) – 33:49 (5x5)     3:2 Ремпал (Хмелевски, Уилсон) – 59:54 (6x5)    

— Выжидательная позиция – вынужденная или знали, что СКА полетит?
— Не вынужденная, ожидали, что будет натиск. Знали, что СКА хорошо играет первые периоды, и были готовы к этому. Были моменты, где мы могли выигрывать единоборства, например, в моменте выхода из зоны на полборта. Когда ключевые моменты проигрываешь, так инициатива переходит к сопернику.

— Обычно Панин заводит команду своими приёмами, а тут ему прилетело. Это психологически повлияло на команду?
— Да, Григорий заводит команду своими приёмами, но сегодня Григорий сыграл правильно, по ситуации. Когда принимаешь удар ради команды и потом не бегаешь кого-то убивать, это то же самое, как когда ты сделал силовой приём. Силовой смотрится более эффектно, но когда игрок принимает удар и в то же время отдаёт точную передачу, так же важно, как когда просто играешь в тело.

— Сегодня играл Плешков, он играет чуть иначе, чем высокие вратари.
— У нас был план, но план планом, а ты выходишь на игру и играешь. Он сегодня сыграл хорошо, было пару ключевых сейвов – в середине третьего, когда он вытащил. У нас было бы время ещё на один гол, отыграться.

— Если проблема в эмоциях, как её решать?
— Сезон – это как марафон. Матчей, переездов, смен часовых поясов много. Это физически и эмоционально выматывает. Но почему-то в Северной Америке так играют? Это вопрос самосовершенствования. Когда сталкиваешься с такой ситуацией, потом ты уже к ней готов. Это посыл ребятам, что они должны адаптироваться к этой ситуации и быть готовым выходить на лёд и отдавать всё, что есть, — передаёт слова Козлова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Уфимцы остались с 64 очками и идут третьими в турнирной таблице Восточной конференции.

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