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«Колорадо» в первом матче без Рантанена проиграл в гостях «Бостону». Нечас очков не набрал

В Бостоне (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» нанёс поражение «Колорадо Эвеланш» со счётом 3:1.

Дублем в составе «мишек» отметился канадский нападающий Морган Гики. Ещё одну шайбу записал на свой счёт Давид Пастрняк, отметившийся также двумя результативными передачами. У «лавин» единственный гол на счету финского форварда Арттури Лехконена.

Отметим, что это был первый матч «Колорадо» без одного из своих лидеров Микко Рантанена, который накануне был обменян в «Каролину Харрикейнз» на другого звёздного форварда Мартина Нечаса. Чех принял участие в этой игре, однако очков не набрал.

«Бостон» набрал 56 очков и занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Эвеланш» остались с 58 очками и идут четвёртыми в Центральном дивизионе.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.