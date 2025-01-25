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Бостон Брюинз — Колорадо Эвеланш, результат матча 25 января 2025, счёт 3:1, НХЛ 2024-2025

«Колорадо» в первом матче без Рантанена проиграл в гостях «Бостону». Нечас очков не набрал
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В Бостоне (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Бостон Брюинз» нанёс поражение «Колорадо Эвеланш» со счётом 3:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
25 января 2025, суббота. 21:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Окончен
3 : 1
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 Лехконен (Пярссинен, Миттельштадт) – 21:30     1:1 Гики (Пастрняк, Пик) – 40:25     2:1 Гики (Пастрняк, Заха) – 45:44     3:1 Пастрняк (Маршан, Койл) – 59:57    

Дублем в составе «мишек» отметился канадский нападающий Морган Гики. Ещё одну шайбу записал на свой счёт Давид Пастрняк, отметившийся также двумя результативными передачами. У «лавин» единственный гол на счету финского форварда Арттури Лехконена.

Отметим, что это был первый матч «Колорадо» без одного из своих лидеров Микко Рантанена, который накануне был обменян в «Каролину Харрикейнз» на другого звёздного форварда Мартина Нечаса. Чех принял участие в этой игре, однако очков не набрал.

«Бостон» набрал 56 очков и занимает третье место в турнирной таблице Атлантического дивизиона. «Эвеланш» остались с 58 очками и идут четвёртыми в Центральном дивизионе.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

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