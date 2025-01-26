Евгений Малкин получил травму и не смог продолжить матч с «Сиэтлом»

В эти минуты в Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Питтсбург Пингвинз».

На момент написания новости счёт в матче 1:1. В первом периоде российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин получил травму после столкновения с канадским нападающим Чандлером Стивенсоном и не смог продолжить встречу.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Малкин принял участие в 47 матчах, в которых записал в свой актив девять голов и 25 результативных передач при коэффициенте полезности «-19».

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