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Евгений Малкин получил травму и не смог продолжить матч с «Сиэтлом»

Евгений Малкин получил травму и не смог продолжить матч с «Сиэтлом»
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В эти минуты в Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимает «Питтсбург Пингвинз».

НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Перерыв
2 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Бьёркстранд (Бураковски, Стивенсон) – 22:16     1:1 Кросби (Ракелль, Летанг) – 24:34     2:1 Данн (Макканн, Стивенсон) – 37:46 (pp)    

На момент написания новости счёт в матче 1:1. В первом периоде российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин получил травму после столкновения с канадским нападающим Чандлером Стивенсоном и не смог продолжить встречу.

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Малкин принял участие в 47 матчах, в которых записал в свой актив девять голов и 25 результативных передач при коэффициенте полезности «-19».

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