Гол Кросби не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Сиэтлом»

Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.

В составе победителей забивали Оливер Бьёркстранд, Винс Данн, Ээли Толванен и Мэтти Бенирс.

Единственную шайбу за «Питтсбург» забросил Сидни Кросби. Российский нападающий Евгений Малкин получил травму во время матча и не смог продолжить встречу.

В следующем матче «Питтсбург» встретится с «Сан-Хосе Шаркс», а «Сиэтл» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз».

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