Гол Кросби не спас «Питтсбург» от поражения в матче с «Сиэтлом»
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Завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сиэтл Кракен» принимал «Питтсбург Пингвинз». Встреча прошла в Сиэтле на стадионе «Клаймэт Пледж-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 4:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 00:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
4 : 1
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
1:0 Бьёркстранд (Бураковски, Стивенсон) – 22:16 1:1 Кросби (Ракелль, Летанг) – 24:34 2:1 Данн (Макканн, Стивенсон) – 37:46 (pp) 3:1 Толванен (Макканн, Райт) – 45:06 4:1 Бенирс (Какко) – 53:06
В составе победителей забивали Оливер Бьёркстранд, Винс Данн, Ээли Толванен и Мэтти Бенирс.
Единственную шайбу за «Питтсбург» забросил Сидни Кросби. Российский нападающий Евгений Малкин получил травму во время матча и не смог продолжить встречу.
В следующем матче «Питтсбург» встретится с «Сан-Хосе Шаркс», а «Сиэтл» сыграет с «Эдмонтон Ойлерз».
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