«Для меня это был большой сюрприз». Задоров – о громком обмене с участием Рантанена

Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров отреагировал на обмен форварда Микко Рантанена из «Колорадо Эвеланш» в «Каролину Харрикейнз».

«Никогда не думал, что Микко покинет это место. Для меня это был большой сюрприз. Я думал, они обязательно найдут способ договориться», — приводит слова Задорова журналист Конор Райан на личной странице в социальной сети X.

Напомним, «Колорадо», «Каролина» и «Чикаго Блэкхоукс» осуществили трёхстороннюю сделку, согласно которой в Роли едут Микко Рантанен и форвард Тейлор Холл. В Денвер отправятся чешский нападающий Мартин Нечас и его коллега по амплуа Джек Друри.

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ