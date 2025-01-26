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«Для меня это был большой сюрприз». Задоров – о громком обмене с участием Рантанена

«Для меня это был большой сюрприз». Задоров – о громком обмене с участием Рантанена
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Российский защитник «Бостон Брюинз» Никита Задоров отреагировал на обмен форварда Микко Рантанена из «Колорадо Эвеланш» в «Каролину Харрикейнз».

«Никогда не думал, что Микко покинет это место. Для меня это был большой сюрприз. Я думал, они обязательно найдут способ договориться», — приводит слова Задорова журналист Конор Райан на личной странице в социальной сети X.

Напомним, «Колорадо», «Каролина» и «Чикаго Блэкхоукс» осуществили трёхстороннюю сделку, согласно которой в Роли едут Микко Рантанен и форвард Тейлор Холл. В Денвер отправятся чешский нападающий Мартин Нечас и его коллега по амплуа Джек Друри.

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