Александр Овечкин объяснил уверенную игру «Вашингтона» в нынешнем сезоне НХЛ

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин ответил на вопрос, почему его команда выглядит настолько уверенно в нынешнем сезоне НХЛ.

«Вы можете видеть, что наша система работает, и, очевидно, что наши вратари выглядят очень солидно. Мы блокируем броски, играем умно и наша защита надёжна.

Наша тройка? Да, конечно, наше звено испытывало трудности, но я думаю, что в матче с «Сиэтлом» мы добились прогресса. Мы контролировали шайбу, создавали хорошие моменты», — сказал Овечкин в интервью журналистам перед матчем с «Ванкувер Кэнакс».

В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ 39-летний Овечкин сыграл в 32 матчах, в которых набрал 34 (22+12) очка.

Матч «Ванкувер» — «Вашингтон» пройдёт сегодня, 26 января, и начнётся в 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.