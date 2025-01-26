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Детройт Ред Уингз — Тампа-Бэй Лайтнинг, результат матча 26 января 2025, счёт 2:0, регулярный чемпионат НХЛ

«Тампа» всухую проиграла «Детройту». Кучеров — без очков, Василевский совершил 29 сейвов
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Сегодня, в ночь с 25 на 26 января мск, на льду «Литтл Сизарс-арена» в Детройте (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Детройт Ред Уингз» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», победу в котором одержали хозяева со счётом 2:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
2 : 0
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
1:0 Каспер (Комфер, Фишер) – 29:55     2:0 Расмуссен (Юханссон) – 59:32    

В составе победителей шайбы забросили австрийский нападающий Марко Каспер и канадец Майкл Расмуссен. Форвард Владимир Тарасенко результативными действиями в матче не отметился.

Лидер «молний» российский нападающий Никита Кучеров голов не забил. Вратарь Андрей Василевский совершил 29 спасений.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Детройт» встретится на своём льду с «Лос-Анджелес Кингз» 28 января. «Тампа» дома сыграет с «Чикаго Блэкхоукс» 29 января.

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