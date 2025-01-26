Стал известен состав звеньев «Вашингтона» на матч НХЛ с «Ванкувером»

Сегодня, 26 января, в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» примет «Вашингтон Кэпиталз». Журналистка Сэмми Сильбер на сайте The Hockey News представила составы звеньев нападения «Вашингтона» на эту встречу.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми четырьмя тройками нападающих «Кэпиталз» в предстоящей встрече.

Звено 1: Александр Овечкин — Дилан Строум — Коннор Макмайкл

Звено 2: Алексей Протас — Пьер-Люк Дюбуа — Том Уилсон

Звено 3: Тейлор Рэддиш — Ларс Эллер — Этен Фрэнк

Звено 4: Брэндон Дьюхейм — Ник Дауд — Эндрю Манджапане

Напомним, «Вашингтон» подходит к этому матчу в качестве лучшей команды НХЛ. У «столичных» 71 очко после 48 игр.