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Стал известен состав звеньев «Вашингтона» на матч НХЛ с «Ванкувером»

Стал известен состав звеньев «Вашингтона» на матч НХЛ с «Ванкувером»
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Сегодня, 26 января, в Ванкувере на стадионе «Роджерс-Арена» пройдёт матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Ванкувер Кэнакс» примет «Вашингтон Кэпиталз». Журналистка Сэмми Сильбер на сайте The Hockey News представила составы звеньев нападения «Вашингтона» на эту встречу.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1-й период
0 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон

«Чемпионат» предлагает ознакомиться со всеми четырьмя тройками нападающих «Кэпиталз» в предстоящей встрече.

Звено 1: Александр Овечкин — Дилан Строум — Коннор Макмайкл

Звено 2: Алексей Протас — Пьер-Люк Дюбуа — Том Уилсон

Звено 3: Тейлор Рэддиш — Ларс Эллер — Этен Фрэнк

Звено 4: Брэндон Дьюхейм — Ник Дауд — Эндрю Манджапане

Напомним, «Вашингтон» подходит к этому матчу в качестве лучшей команды НХЛ. У «столичных» 71 очко после 48 игр.

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