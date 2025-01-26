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Гол и передача Дадонова помогли «Далласу» всухую победить «Сент-Луис» в НХЛ

Сегодня, в ночь с 25 на 26 января мск, на льду «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Сент-Луис Блюз» и «Даллас Старз», победу в котором одержали гости со счётом 2:0.

В составе победителей голом и результативной передачей отметился российский нападающий Евгений Дадонов. Ещё одну шайбу забросил Эса Линделль. Защитник Илья Любушкин результативными действиями в матче не отметился.

Российские нападающие хозяев Алексей Торопченко и Павел Бучневич голов не забили.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Сент-Луис» встретится на своём льду с «Ванкувер Кэнакс» 28 января. «Даллас» в гостях сыграет с «Вегас Голден Найтс» 29 января.

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