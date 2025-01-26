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Сент-Луис Блюз — Даллас Старз, результат матча 26 января 2025, счёт 0:2, регулярный чемпионат НХЛ

Гол и передача Дадонова помогли «Далласу» всухую победить «Сент-Луис» в НХЛ
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Сегодня, в ночь с 25 на 26 января мск, на льду «Энтерпрайз-центр» в Сент-Луисе (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Сент-Луис Блюз» и «Даллас Старз», победу в котором одержали гости со счётом 2:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
0 : 2
Даллас Старз
Даллас
0:1 Дадонов (Робертсон, Хейсканен) – 07:07     0:2 Линделль (Хинц, Дадонов) – 09:36 (pp)    

В составе победителей голом и результативной передачей отметился российский нападающий Евгений Дадонов. Ещё одну шайбу забросил Эса Линделль. Защитник Илья Любушкин результативными действиями в матче не отметился.

Российские нападающие хозяев Алексей Торопченко и Павел Бучневич голов не забили.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В следующем матче «Сент-Луис» встретится на своём льду с «Ванкувер Кэнакс» 28 января. «Даллас» в гостях сыграет с «Вегас Голден Найтс» 29 января.

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