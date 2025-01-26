Дубль и передача Кузьменко помогли «Калгари» обыграть «Миннесоту». У Капризова ассист

В Сент-Поле (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» потерпела поражение от «Калгари Флэймз» со счётом 4:5.
В составе победителей дублем отметился российский нападающий Андрей Кузьменко. Ещё по шайбе забросили Мартин Поспишил, Расмус Андерссон и Кларк Бишоп. На счету Кузьменко в этой встрече также результативная передача. Также двумя ассистами отметился белорусский нападающий Егор Шарангович.
У «дикарей» голы забили Йоэль Эрикссон Эк, Фредерик Годро, Маркус Фолиньо и Матс Цуккарелло. Результативную передачу записал на свой счёт звёздный нападающий Кирилл Капризов.
«Калгари» набрал 55 очков и занимает четвёртое место в Тихоокеанском дивизионе. «Уайлд» остались с 60 очками и идут третьими в Центральном дивизионе.
- 26 января 2025
-
06:19
-
06:07
-
05:51
-
05:42
-
05:39
-
05:38
-
05:25
-
03:50
-
02:30
-
01:35
- 25 января 2025
-
23:45
-
23:34
-
23:25
-
23:15
-
22:59
-
22:51
-
22:31
-
22:21
-
22:08
-
22:00
-
21:44
-
21:32
-
21:19
-
21:09
-
20:59
-
20:45
-
20:36
-
20:27
-
20:19
-
20:14
-
19:56
-
19:47
-
19:22
-
19:12
-
18:50