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Дубль и передача Кузьменко помогли «Калгари» обыграть «Миннесоту». У Капризова ассист

Дубль и передача Кузьменко помогли «Калгари» обыграть «Миннесоту». У Капризова ассист
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В Сент-Поле (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» потерпела поражение от «Калгари Флэймз» со счётом 4:5.

НХЛ — регулярный чемпионат
26 января 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
4 : 5
Калгари Флэймз
Калгари
0:1 Кузьменко (Кадри, Уигар) – 06:58 (pp)     1:1 Эрикссон Эк (Цуккарелло, Капризов) – 09:34     1:2 Поспишил (Кузьменко, Шарангович) – 32:28     1:3 Андерссон (Баклунд, Поспишил) – 39:52 (pp)     1:4 Бишоп (Ломберг) – 51:53     2:4 Годро (Хартман, Росси) – 54:15 (pp)     2:5 Кузьменко (Шарангович, Уигар) – 54:29     3:5 Фолиньо (Росси, Болди) – 58:46     4:5 Цуккарелло (Сперджен, Росси) – 59:33    

В составе победителей дублем отметился российский нападающий Андрей Кузьменко. Ещё по шайбе забросили Мартин Поспишил, Расмус Андерссон и Кларк Бишоп. На счету Кузьменко в этой встрече также результативная передача. Также двумя ассистами отметился белорусский нападающий Егор Шарангович.

У «дикарей» голы забили Йоэль Эрикссон Эк, Фредерик Годро, Маркус Фолиньо и Матс Цуккарелло. Результативную передачу записал на свой счёт звёздный нападающий Кирилл Капризов.

«Калгари» набрал 55 очков и занимает четвёртое место в Тихоокеанском дивизионе. «Уайлд» остались с 60 очками и идут третьими в Центральном дивизионе.

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