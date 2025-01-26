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Дубль и передача Кузьменко помогли «Калгари» обыграть «Миннесоту». У Капризова ассист

В Сент-Поле (США) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Миннесота Уайлд» потерпела поражение от «Калгари Флэймз» со счётом 4:5.

В составе победителей дублем отметился российский нападающий Андрей Кузьменко. Ещё по шайбе забросили Мартин Поспишил, Расмус Андерссон и Кларк Бишоп. На счету Кузьменко в этой встрече также результативная передача. Также двумя ассистами отметился белорусский нападающий Егор Шарангович.

У «дикарей» голы забили Йоэль Эрикссон Эк, Фредерик Годро, Маркус Фолиньо и Матс Цуккарелло. Результативную передачу записал на свой счёт звёздный нападающий Кирилл Капризов.

«Калгари» набрал 55 очков и занимает четвёртое место в Тихоокеанском дивизионе. «Уайлд» остались с 60 очками и идут третьими в Центральном дивизионе.